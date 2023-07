Visite découverte des Archives Centre d’archives « Espace Paul-Pinasseau » Chargé, 16 septembre 2023, Chargé.

Visite découverte des Archives 16 et 17 septembre Centre d’archives « Espace Paul-Pinasseau » Réservation conseillée au 02 47 23 47 76

Les Archives municipales d’Amboise sont en cours d’installation dans leur nouveau bâtiment pouvant conserver un peu plus de 3 kilomètres linéaires de documents (du XVe siècle à nos jours), de toutes formes (registres, dossiers, cartes et plans, photographies, maquettes, etc.) et sur tous supports (parchemin, papier, verre, électronique). Une visite guidée vous est proposée, accompagnée d’un exposé sur le rôle et le fonctionnement des Archives et l’accès exceptionnel aux salles de conservation.

Centre d’archives « Espace Paul-Pinasseau » 196 rue du Château-d’Eau 37530 Chargé Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Nouveau centre d’archives municipales et communautaires, qui ouvrira ses portes en 2022 dans un bâtiment de la zone de la Boitardière, réhabilité pour l’occasion. Sur 580 m², l’Espace Paul Pinasseau pourra accueillir jusqu’à trois kilomètres linéaires de documents.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ville d’Amboise