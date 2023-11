Marché de Noël Centre d’animations Les Estables, 10 décembre 2023, Les Estables.

Les Estables,Haute-Loire

Marché de Noël toute la journée, nombreux artisans et producteurs.

de 9h à 18h..

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Centre d’animations Le bourg

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market all day, many craftsmen and producers.

from 9am to 6pm.

Mercado de Navidad todo el día, muchos artesanos y productores.

de 9 a 18 horas.

Weihnachtsmarkt den ganzen Tag, zahlreiche Kunsthandwerker und Produzenten.

von 9 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal