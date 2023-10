Concert-spectacle : Ti Canaille par Olifan Centre d’Animations et des Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Spectacle proposé par Bagnoles de l’Orne Tourisme dans le cadre de la Ville aux Enfants.

À l’accordage ! Tempête sonore à l’horizon !

Les Normands d’Olifan nous embarquent dans une nouvelle traversée musicale à la rencontre de toutes les musiques du monde avec leur 5e album. Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments !

Les cinq pirates d’eau douce prennent le large en mode Ti Rap acoustique façon Java. Cap au sud où les sonorités caribéennes de Chamallow nous font découvrir le sentiment amoureux et les rythmiques latino-américaines du Cariño Train nous transportent dans la magie des choeurs. Puis, à Grand pas et belles voix, nous voilà arrivés sur la plage reggae. Attention récifs ! Un énorme rock avec du gros son nous emmène à la rencontre de la Rockin’ familly. Direction l’Europe en compagnie de Mon ami pas français et de sa musique de chambre. Changement de cap à l’est pour danser sur une Chanson russe accompagnée d’une fanfare cuivrée. Terre en vue ! Aux abords de la forêt, on se trémousse pour construire une Skabane, puis on découvre une chenille Myrtille dans une comptine espiègle. Le voyage se termine par la douce transe d’une ronde au milieu des étoiles pour décrocher La lune. Des aventures à partager en famille pour rêver, chanter et danser !

Sur Scène, les cinq multi-instrumentistes chanteurs mettent leur complicité musicale au service d’un concert jeune public d’une grande richesse accompagnée d’une énergie communicative, un spectacle enthousiasmant !

Olivier Harasse : guitares, chant / Stéphane Leclerc : basse, contrebasse, chant / Mickaël Lepesteur : batterie, percussions, choeurs / Christophe Bunel : saxophones, clarinettes, flute traversière ,guitare, choeurs/ Pascal Taburet : claviers, percussions, accordéons, choeurs.

• Tout public dès 3 ans.

• Durée : 1h00.

• Tarifs : gratuit (-18 ans), 5 € (adultes).

• Renseignement et réservation à l’avance à l’Office de Tourisme 02 33 37 85 66 (ou sur place, au Centre d’Animation et de Congrès, le jour même, sous réserve de places disponibles). Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte..

2023-10-28 17:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

Centre d’Animations et des Congrès Rue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Show presented by Bagnoles de l’Orne Tourisme as part of the Ville aux Enfants program.

Tuning up! Sound storm on the horizon!

With their 5th album, the Normans from Olifan take us on a new musical voyage to discover all the world’s music. Guided by the stars, where all dreams are sung, the group takes us on a voyage through musical currents and styles, tugging at strings, whistling in all directions and discovering instrumental treasures!

The five freshwater pirates set sail in acoustic Ti Rap mode, Java-style. Heading south, the Caribbean sounds of Chamallow take us on a journey of love, while the Latin-American rhythms of Cariño Train transport us into the magic of choral music. Then, with Grand pas and beautiful voices, we arrive on the reggae beach. Watch out for the reefs! A huge rock with big sound takes us to meet the Rockin’ familly. On to Europe with Mon ami pas français and his chamber music. Change course to the East to dance to a Russian song accompanied by a brassy brass band. Land in sight! At the edge of the forest, we wiggle to build a Skabane, then discover a Myrtille caterpillar in a mischievous nursery rhyme. The journey ends with the sweet trance of a round among the stars to get the moon. Family adventures to dream, sing and dance!

On stage, the five multi-instrumentalist singers put their musical complicity at the service of a concert for young audiences of great richness and communicative energy, a show that’s sure to excite!

Olivier Harasse: guitars, vocals / Stéphane Leclerc: bass, double bass, vocals / Mickaël Lepesteur: drums, percussion, backing vocals / Christophe Bunel: saxophones, clarinets, flute, guitar, backing vocals / Pascal Taburet: keyboards, percussion, accordions, backing vocals.

? 3 years and up.

duration: 1h00.

prices: free (under 18s), 5 ? (adults).

information and booking in advance at the Tourist Office 02 33 37 85 66 (or on site, at the Centre d’Animation et de Congrès, on the day, subject to availability). Children must be accompanied by an adult.

Espectáculo organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme en el marco del festival infantil « Ville aux Enfants ».

¡Afinando! Una tormenta sonora en el horizonte

Con su 5º álbum, el grupo normando Olifan nos embarca en un nuevo viaje musical al corazón de las músicas del mundo. Guiados por las estrellas, donde se cantan todos los sueños, el grupo nos embarca en un viaje de corrientes y estilos musicales, tirando de las cuerdas, silbando en todas direcciones y descubriendo tesoros instrumentales

Los cinco piratas de agua dulce zarpan en modo Ti Rap acústico, al estilo de Java. Rumbo al sur, los sonidos caribeños de Chamallow nos llevan en un viaje de amor, mientras que los ritmos latinoamericanos de Cariño Train nos transportan a la magia de la música coral. Después, con grandes zancadas y bellas voces, llegamos a la playa del reggae. ¡Cuidado con los arrecifes! Una enorme roca con gran sonido nos lleva a conocer a la Rockin’ familly. Rumbo a Europa con Mon ami pas français y su música de cámara. Cambia el rumbo hacia Oriente y baila al son de una canción rusa acompañada por una banda de música. ¡Tierra a la vista! En las afueras del bosque, agitamos las caderas para construir un Skabane, luego descubrimos una oruga Myrtille en una traviesa canción infantil. El viaje termina con el dulce trance de una ronda entre las estrellas para conseguir la luna. ¡Aventuras para soñar, cantar y bailar en familia!

Sobre el escenario, los cinco cantantes multiinstrumentistas ponen en práctica su complicidad musical en un concierto para el público joven, rico en contenido y contagiosamente enérgico: ¡es un espectáculo estimulante!

Olivier Harasse: guitarras, voz / Stéphane Leclerc: bajo, contrabajo, voz / Mickaël Lepesteur: batería, percusión, coros / Christophe Bunel: saxos, clarinetes, flauta, guitarra, coros / Pascal Taburet: teclados, percusión, acordeones, coros.

a partir de 3 años.

duración: 1 hora.

entrada: gratuita (menores de 18 años), 5 € (adultos).

información y reserva previa en la Oficina de Turismo (02 33 37 85 66) (o en el Centre d’Animation et de Congrès el mismo día, según disponibilidad). Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Von Bagnoles de l’Orne Tourisme im Rahmen der Ville aux Enfants angebotene Aufführung.

Auf in die Stimmung! Klangsturm am Horizont!

Die Normannen von Olifan nehmen uns mit ihrem fünften Album auf eine neue musikalische Reise mit, auf der sie alle Musiken der Welt treffen. Geleitet von den Sternen, wo alle Träume gesungen werden, lässt uns die Gruppe durch die verschiedenen musikalischen Strömungen und Stile navigieren, indem sie an den Saiten zieht und nach allen Seiten pfeift, um die Schätze der Instrumente zu entdecken!

Die fünf Süßwasserpiraten stechen im akustischen Ti Rap-Modus im Java-Stil in See. Kurs Süd, wo die karibischen Klänge von Chamallow uns das Gefühl der Liebe entdecken lassen und die lateinamerikanischen Rhythmen von Cariño Train uns in die Magie der Chöre entführen. Dann, mit Großen Schritten und schönen Stimmen, sind wir am Reggae-Strand angekommen. Achtung, Riffe! Ein gewaltiger Rock mit fettem Sound bringt uns zum Treffen mit der Rockin’ familly. Richtung Europa in Begleitung von Mon ami pas français und seiner Kammermusik. Kurswechsel nach Osten, um zu einem russischen Chanson zu tanzen, das von einer kupferfarbenen Fanfare begleitet wird. Land in Sicht! Am Rande des Waldes wackelt man, um eine Skabane zu bauen, dann entdeckt man eine Raupe Myrtille in einem schelmischen Kinderlied. Die Reise endet mit der sanften Trance einer Runde inmitten der Sterne, um den Mond zu holen. Abenteuer, die man mit der ganzen Familie teilen kann, um zu träumen, zu singen und zu tanzen!

Auf der Bühne stellen die fünf singenden Multi-Instrumentalisten ihre musikalische Komplizenschaft in den Dienst eines Konzerts für junges Publikum, das von einem großen Reichtum begleitet wird, der von einer ansteckenden Energie begleitet wird, eine begeisternde Show!

Olivier Harasse: Gitarren, Gesang / Stéphane Leclerc: Bass, Kontrabass, Gesang / Mickaël Lepesteur: Schlagzeug, Perkussion, Chöre / Christophe Bunel: Saxophone, Klarinetten, Querflöte, Gitarre, Chöre / Pascal Taburet: Keyboards, Perkussion, Akkordeon, Chöre.

? alle Zuschauer ab 3 Jahren.

dauer: 1.00 Uhr.

eintrittspreise: kostenlos (-18 Jahre), 5 ? (Erwachsene).

informationen und Reservierungen im Voraus beim Fremdenverkehrsamt 02 33 37 85 66 (oder vor Ort im Centre d’Animation et de Congrès am selben Tag, sofern noch Plätze frei sind). Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme