Villeurbanne Projection/débat et marche commémorative Centre d’Animation Saint Jean Villeurbanne, 5 décembre 2023 17:45, Villeurbanne. Projection/débat et marche commémorative 5 et 6 décembre Centre d’Animation Saint Jean Gratuit Dans le cadre du 40ème anniversaire de la Marche, nous organisons une projection du film autour d’un échange en présence d’un Anthropologue. Le lendemain, nous organisons une Marche du centre jusqu’à la Marie (Marche convergente des centres sociaux de Villeurbanne), départ du CASTJ entre 17 et 17H15, pour rejoindre la Mairie et le deuxième téage, pour une visite guidée de l’exposition sur la Marche. Centre d’Animation Saint Jean 11 petite rue du Roulet, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Saint-Jean Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:45:00+01:00 – 2023-12-05T23:00:00+01:00

2023-12-05T18:45:00+01:00 – 2023-12-05T23:00:00+01:00

2023-12-06T17:00:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00

Centre d'Animation Saint Jean
Villeurbanne
Métropole de Lyon