Téléthon au CSAPM Centre d’Animation Pierre Miallet Istres, 8 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Le centre social d’animation Pierre Miallet propose de nombreuses animations au profit du Téléthon le 8 décembre..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Centre d’Animation Pierre Miallet ENTRESSEN

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On December 8, the Pierre Miallet social center will be hosting a number of events in aid of the Telethon.

El 8 de diciembre, el centro social Pierre Miallet organiza una serie de actos en favor del Teletón.

Das soziale Animationszentrum Pierre Miallet bietet am 8. Dezember zahlreiche Veranstaltungen zugunsten des Telethon an.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme d’Istres