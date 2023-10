Ciné saveurs : Auvergne, terre de caractère et de passions Centre d’Animation Pierre Miallet Istres, 1 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Les cinés saveurs du Centre Social et d’Animation Pierre Miallet. A voir et à manger ! Un documentaire sur un pays + une dégustation inspirée du reportage !



« Auvergne, terre de caractère et de passions » – Film de Patrick Bureau.

2023-12-01 19:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Centre d’Animation Pierre Miallet ENTRESSEN

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



