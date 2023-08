Journée des associations d’Entressen Centre d’Animation Pierre Miallet Istres, 2 septembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Dès 16h, plongez dans un monde d’aventure et de découverte sous les pins, lors de la Journée des Associations d’Entressen. Cet événement en extérieur vous offre un accès privilégié à un kaléidoscope de 76 activités proposées par les associations..

2023-09-02 16:00:00 fin : 2023-09-02 . .

Centre d’Animation Pierre Miallet ENTRESSEN

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 4pm, plunge into a world of adventure and discovery under the pine trees at the Entressen Associations Day. This outdoor event offers privileged access to a kaleidoscope of 76 activities proposed by associations.

A partir de las 16:00, sumérjase en un mundo de aventuras y descubrimientos bajo los pinos en el Día de las Asociaciones de Entressen. Este evento al aire libre te da acceso privilegiado a un caleidoscopio de 76 actividades ofrecidas por las asociaciones.

Ab 16 Uhr können Sie beim Tag der Vereine von Entressen unter den Pinien in eine Welt voller Abenteuer und Entdeckungen eintauchen. Diese Veranstaltung im Freien bietet Ihnen einen privilegierten Zugang zu einem Kaleidoskop von 76 Aktivitäten, die von den Vereinen angeboten werden.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme d’Istres