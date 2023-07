Bal Folk Centre d’Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21) Bal Folk Centre d’Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21), 4 novembre 2023, . Bal Folk Samedi 4 novembre, 20h30 Centre d’Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21) 8 € (5 € tarif réduit) Le Bout du Banc (guitare, flûte, accordéon, harmonica, violon, clarinette, voix) vous fera danser sur des musiques d’ici et d’ailleurs, et même sur des chansons de Georges Brassens. Venez cultiver la joie de vivre, nous en avons besoin! Et vous danserez sur un parquet! Possibilité de prendre un en-cas source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Centre d’Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21) 2, Rue Général de Gaulle

Centre d’Animation Pierre Jacques, 21121 Fontaine-lès-Dijon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43835 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:00:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Centre d'Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21) Adresse 2, Rue Général de Gaulle Centre d'Animation Pierre Jacques, 21121 Fontaine-lès-Dijon, France Age max 110 Lieu Ville Centre d'Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21)

Centre d'Animation Pierre Jacques, Fontaine-lès-Dijon (21) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//