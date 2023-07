Exposition « DE SUCRE ET DE SANG, archéologie de l’esclavage colonial » Centre d’animation Paris Anim’ Jacques Bravo Paris, 22 août 2023, Paris.

L’archéocapsule « DE SUCRE ET DE SANG » est une exposition conçue et produite par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Elle fait entrer le visiteur dans l’histoire de l’esclavage au travers d’une sélection de 8 exemples de découvertes archéologiques sur le thème de l’esclavage et met en avant les enjeux de société qui y sont liés. Cette exposition s’adresse aux enfants (de plus de 9 ans), aux jeunes et aux familles. La visite animée par une médiatrice permet aux visiteurs développer une meilleure connaissance de l’histoire de l’esclavage par la science archéologique et de mener une réflexion sur notre histoire et le racisme.

Centre d’animation Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris Paris 75009 Quartier Saint-Georges Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ecoles75@ligueparis.org »}]

