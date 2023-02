Journée de travail sur la participation des jeunes Centre d’animation Nansouty-Argonne-St Genès, 27 février 2023, Bordeaux.

Sur inscription

Le CRAJEP Nouvelle-Aquitaine organise une journée de travail dédiée à la question de la participation des jeunes.

Centre d'animation Nansouty-Argonne-St Genès 1bis rue Lhérisson 33000 Bordeaux

Le CRAJEP NA a initié un projet permettant la rencontre entre professionnel·les/bénévoles du secteur Jeunesse Éducation Populaire et la recherche universitaire avec pour objectif de produire de l’expertise collective sur une thématique mise au travail pendant 2 ans : le JEPLAB et son premier chantier autour des inégalités dans la participation des jeunes.

Cette recherche-action arrive à son terme en 2023. Le CRAJEP NA, ses membres et ses partenaires ont porté de nombreuses actions qu’il convient aujourd’hui d’analyser collectivement et de centraliser dans un livrable qui pourra être diffusé et valorisé.

Le CRAJEP vous propose de prendre une part active dans cette nouvelle étape en participant à une journée de travail visant à prendre connaissance, compiler, analyser et débattre autour de la matière déjà produite et de créer le livrable qui répondra à vos besoins et saura essaimer les réflexions engagées.

Cette journée aura lieu le lundi 27 février de 10h à 16h30 au Centre d’animation Nansouty-Argonne-St Genès à Bordeaux (1bis rue Lhérisson 33000 Bordeaux – tram B arrêt Bergonié).

Vous souhaitez participer ? Remplissez le formulaire d’inscription.

Pour plus d’info, n’hésitez pas à contacter le CRAJEP par mail à observatoire@crajep-nouvelleaquitaine.com ou par téléphone au 06 65 92 15 15.



