Cinéma Centre d’animation Les Estables, 26 décembre 2023, Les Estables.

Les Estables Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 18:00:00

fin : 2023-12-26

18h: Wish, Asha et la bonne étoile. Film d’animation, à partir de 6 ans.

20h45: Monsieur le Maire, comédie dramatique.

EUR.

Centre d’animation

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



