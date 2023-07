Cinéma Centre d’animation Les Estables Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Les Estables Cinéma Centre d’animation Les Estables, 18 juillet 2023, Les Estables. Les Estables,Haute-Loire Mardi 18 juillet

18 h » L’arbre à vœux »

20H45 « Jeanne du barry »



Mardi 22 aout

18h « Miracoulus »

20H45 « Indiana jones ».

Centre d’animation

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday, July 18

6 pm « L’arbre à v?ux » (The Tree of Wishes)

8:45 pm « Jeanne du barry



Tuesday August 22

6 p.m. « Miracoulus

8:45pm « Indiana Jones Martes 18 de julio

18.00 h « L’arbre à v?ux » (El árbol de los deseos)

20.45 h « Jeanne du barry



Martes 22 de agosto

18.00 h « Miracoulus

20.45 h « Indiana Jones Dienstag, 18. Juli

18 Uhr « L’arbre à v?ux » (Der Wunschbaum)

20:45 Uhr « Jeanne du barry »



Dienstag, 22. August

18 Uhr « Miracoulus »

