Repas Choucroute Centre d’animation Labartère Casteljaloux, 26 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Repas choucroute.

Menu : kir & ses amuse-bouches, choucroute garnie, salade & fromage, dessert, café & vins compris.

Tirage bourriche .

Animation musicale avec le groupe MusiK’s.

Chèque à la réservation, encaissé après la manifestation.

Portez vos couverts, verre et assiette..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Centre d’animation Labartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut meal.

Menu: kir & appetizers, sauerkraut, salad & cheese, dessert, coffee & wine included.

Prize draw.

Musical entertainment by MusiK’s.

Cheque on reservation, cashed after the event.

Bring your own cutlery, glass and plate.

Comida de chucrut.

Menú: kir y aperitivos, chucrut, ensalada y queso, postre, café y vino incluidos.

Sorteo de premios.

Animación musical con el grupo MusiK’s.

Cheque a la reserva, cobrado después del evento.

Traiga sus propios cubiertos, vaso y plato.

Mahlzeit mit Sauerkraut.

Menü: Kir & Amuse-Bouches, Sauerkraut mit Beilagen, Salat & Käse, Dessert, Kaffee & Wein inklusive.

Ziehung von Geldscheinen.

Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe MusiK’s.

Scheck bei der Reservierung, der nach der Veranstaltung eingelöst wird.

Tragen Sie Ihr eigenes Besteck, Glas und Teller.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Coteaux et Landes de Gascogne