Repas Choucroute Centre d’animation Labartère Casteljaloux, 26 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Repas choucroute.

Menu : kir & ses amuse-bouches, choucroute garnie, salade & fromage, dessert, café & vins compris.

Tirage bourriche .

Animation musicale avec le groupe MusiK’s.

Chèque à la réservation, encaissé après la manifestation.

Portez vos couverts, verre et assiette.

enseignements et réservations jusqu’au 20 novembre au 06.74.72.30.72.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Centre d’animation Labartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut meal.

Menu: kir & appetizers, sauerkraut, salad & cheese, dessert, coffee & wine included.

Prize draw.

Musical entertainment by MusiK’s.

Cheque on reservation, cashed after the event.

Bring your own cutlery, glass and plate.

information and reservations until November 20 on 06.74.72.30.72

Comida de chucrut.

Menú: kir y aperitivos, chucrut, ensalada y queso, postre, café y vino incluidos.

Sorteo de premios.

Animación musical con el grupo MusiK’s.

Cheque a la reserva, cobrado después del evento.

Traiga sus propios cubiertos, vaso y plato.

información y reservas hasta el 20 de noviembre en el 06.74.72.30.72

Mahlzeit mit Sauerkraut.

Menü: Kir & Amuse-Bouches, Sauerkraut mit Beilagen, Salat & Käse, Dessert, Kaffee & Wein inklusive.

Ziehung von Geldscheinen.

Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe MusiK’s.

Scheck bei der Reservierung, der nach der Veranstaltung eingelöst wird.

Tragen Sie Ihr eigenes Besteck, Glas und Teller.

unterricht und Reservierungen bis zum 20. November unter 06.74.72.30.72

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne