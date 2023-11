Les illuminations de Noël Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, 6 décembre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Tous les ans, à pareille époque, Bagnoles de l’Orne Normandie revêt son plus bel habit de lumière et la féérie de Noël s’empare de la ville.

Idéal pour une sortie en famille ou entre amis, ou pour se plonger dans l’ambiance des fêtes, découvrez les illuminations dans les rues à partir du mercredi 06 décembre et jusqu’au dimanche 07 janvier. Parmi les sites : l’église Sainte Madeleine, le Centre d’Animation et de Congrès, le parvis en face du Casino, la place Méliodon, l’église du Sacré Cœur…

Ce joli bain de lumière vous conduira vers les vitrines des commerces merveilleusement mais aussi délicieusement décorées ! Les scintillantes boutiques donnent à Bagnoles de l’Orne Normandie un charme plus envoûtant que jamais ! Vous cherchez LA bonne idée qui fera plaisir… Poussez la porte… la magie de Noël opère….

Vendredi 2023-12-06 fin : 2024-01-07 . .

Centre d’Animation et de Congrès rue du professeur Louvel

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Every year at this time of year, Bagnoles de l?Orne Normandie dons its finest Christmas lights, and the town is filled with the magic of Christmas.

Ideal for an outing with family or friends, or to immerse yourself in the festive atmosphere, discover the illuminations in the streets from Wednesday, December 06 to Sunday, January 07. Sites include: Sainte Madeleine church, the Centre d?Animation et de Congrès, the square in front of the Casino, Place Méliodon, Sacré C?ur church…

This pretty bath of light will lead you to the wonderfully and exquisitely decorated shop windows! The glittering stores give Bagnoles de l?Orne Normandie a charm more enchanting than ever! Looking for just the right idea to please? Just open the door and let the magic of Christmas begin?

Cada año por estas fechas, Bagnoles de l’Orne Normandie luce sus mejores luces navideñas y la ciudad se llena de la magia de la Navidad.

Ideal para una excursión en familia o entre amigos, o para sumergirse en el ambiente festivo, descubra la iluminación de las calles desde el miércoles 06 de diciembre hasta el domingo 07 de enero. La iglesia Sainte Madeleine, el Centro de Animación y Congresos, la explanada frente al Casino, la plaza Méliodon, la iglesia del Sacré Cœur…

Este bonito baño de luz le conducirá a los escaparates maravillosa y exquisitamente decorados Las relucientes tiendas confieren a Bagnoles de l’Orne Normandie un encanto más encantador que nunca ¿Busca la idea que más le guste? ¿Abrir la puerta y dejar que comience la magia de la Navidad?

Jedes Jahr um diese Zeit legt Bagnoles de l’Orne Normandie sein schönstes Lichterkleid an und der Weihnachtszauber hält Einzug in die Stadt.

Ideal für einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden oder um in die Festtagsstimmung einzutauchen: Entdecken Sie ab Mittwoch, dem 06. Dezember, bis Sonntag, dem 07. Januar, die Beleuchtung in den Straßen. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören: die Kirche Sainte Madeleine, das Centre d’Animation et de Congrès, der Vorplatz gegenüber dem Casino, der Place Méliodon, die Kirche Sacré C?ur…

Dieses schöne Lichtbad führt Sie zu den wunderbar dekorierten Schaufenstern der Geschäfte! Die glitzernden Geschäfte verleihen Bagnoles de l’Orne Normandie einen noch bezaubernderen Charme als je zuvor! Sie suchen nach einer guten Idee, die Freude bereitet? Öffnen Sie die Tür und lassen Sie sich von der Magie der Weihnacht verzaubern!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne