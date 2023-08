La Ville aux Enfants « Un Fantastique Halloween » Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Des animations pour s’amuser à se faire peur !

Depuis quelques années, la Ville de Bagnoles de l’Orne s’adresse aux enfants et leur propose des animations le temps d’un week-end pour fêter Halloween.

Une ludothèque, des lectures, des sports multi-raquettes, un parcours d’orientation, des activités manuelles et créatives : il y en a pour tous les goûts !

Alors que vous soyez sportif ou cérébral, venez vous amuser !

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Contactez l’Office du Tourisme place du marché 02 33 37 85 66 (ou bien en ligne) pour vous renseigner et pour réserver les animations nécessitant une inscription !.

Samedi 2023-10-28 fin : 2023-10-29 . .

Centre d’Animation et de Congrès Rue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Entertainment to scare the bejesus out of you!

For a number of years now, the town of Bagnoles de l’Orne has been catering to children, offering weekend-long events to celebrate Halloween.

A toy library, readings, multi-snowshoe sports, an orienteering course, manual and creative activities: there’s something for everyone!

So whether you’re sporty or cerebral, come and have fun!

Children must be accompanied by an adult.

Contact the Tourist Office, place du marché 02 33 37 85 66 (or online) for information and to book events requiring registration!

Diversión y juegos para asustarte

Desde hace varios años, la ciudad de Bagnoles de l’Orne ofrece a los niños un fin de semana de Halloween.

Una ludoteca, lecturas, deportes con raquetas de nieve, un recorrido de orientación, actividades manuales y creativas: ¡hay para todos los gustos!

Tanto si eres deportista como cerebral, ¡ven y diviértete!

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Póngase en contacto con la Oficina de Turismo, Place du Marché, 02 33 37 85 66 (o en línea) para obtener información y reservar eventos que requieran inscripción

Animationen, die Spaß machen, sich zu gruseln!

Seit einigen Jahren wendet sich die Stadt Bagnoles de l’Orne an Kinder und bietet ihnen ein Wochenende lang Animationen an, um Halloween zu feiern.

Eine Ludothek, Lesungen, Schneeschuhsport, ein Orientierungslauf, Basteln und kreative Aktivitäten: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Also, egal ob Sie sportlich oder zerebral sind, kommen Sie und amüsieren Sie sich!

Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden.

Kontaktieren Sie das Office du Tourisme place du marché 02 33 37 85 66 (oder online), um sich zu informieren und die Veranstaltungen zu buchen, für die eine Anmeldung erforderlich ist!

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme