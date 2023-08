Musique : stage chant – jazz – détente – création Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie, 21 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par l’association Voix et Harmonie.

Intervenante : Alexandra Dufeu.

Que l’on chante sous la douche, en amateur ou professionnellement, notre voix nous veut du bien… en générant une sécrétion d’endorphine, l’hormone du bonheur, le chant est l’instrument qui permet le plus de se détendre. Il implique de se concentrer sur son souffle de maîtriser tout son corps et d’exprimer ses émotions : une bonne façon d’oublier le quotidien, de lâcher prise et d’évacuer le stress..

Samedi 2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

Centre d’Animation et de Congrès Rue des Thermes

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by the Voix et Harmonie association.

Guest speaker : Alexandra Dufeu.

Whether you sing in the shower, as an amateur or professionally, your voice is good for you… by generating a secretion of endorphins, the hormone of happiness, singing is the most relaxing of all instruments. It involves concentrating on your breath, controlling your whole body and expressing your emotions: a great way to forget everyday life, let go and relieve stress.

Organizado por la asociación Voix et Harmonie.

Oradora invitada: Alexandra Dufeu.

Ya sea cantando en la ducha, como aficionado o profesional, la voz hace bien… al generar una secreción de endorfinas, la hormona de la felicidad, cantar es el instrumento más relajante de todos. Implica concentrarse en la respiración, controlar todo el cuerpo y expresar las emociones: una forma estupenda de olvidarse de la vida cotidiana, dejarse llevar y aliviar el estrés.

Organisiert von der Vereinigung Voix et Harmonie.

Referentin: Alexandra Dufeu.

Ob wir unter der Dusche singen, als Amateur oder Profi, unsere Stimme meint es gut mit uns… Durch die Ausschüttung von Endorphinen, dem Glückshormon, ist Singen das Instrument, mit dem man sich am besten entspannen kann. Es bedeutet, sich auf den Atem zu konzentrieren, den ganzen Körper zu beherrschen und seine Gefühle auszudrücken: eine gute Möglichkeit, den Alltag zu vergessen, loszulassen und Stress abzubauen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme