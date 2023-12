Au profit du Téléthon – Vide grenier de l’Assaut des Assos Centre d’animation de la Bartère Casteljaloux, 1 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Au profit du Téléthon – Vide grenier en intérieur.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Centre d’animation de la Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



In aid of the Telethon – Indoor garage sale

A beneficio del Teletón – Venta de garaje cubierto

Zugunsten des Telethon – Flohmarkt im Innenbereich

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne