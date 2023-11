Don du sang Centre d’animation de La Bartère Casteljaloux, 7 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! Jusqu’à nouvel ordre : prendre rendez-vous par voie numérique sur le site internet dédié (voir coordonnées).

2023-12-07 fin : 2023-12-07 12:30:00. .

Centre d’animation de La Bartère Place de la Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Donating blood is a simple and supportive gesture that allows us to treat 1 million patients every year.

Share your power, give your blood! Until further notice: make an appointment digitally on the dedicated website (see contact details)

Donar sangre es un sencillo acto de solidaridad que ayuda a tratar a 1 millón de pacientes cada año.

Comparte tu poder, ¡dona sangre! Hasta nuevo aviso: concierte una cita en línea en el sitio web específico (véanse los datos de contacto)

Blut spenden ist eine einfache und solidarische Geste, mit der jedes Jahr 1 Million Patienten behandelt werden können.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut! Bis auf Weiteres: Termin digital auf der eigens dafür eingerichteten Website vereinbaren (siehe Kontaktdaten)

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne