Marché de Noël solidaire Centre d’animation de La Bartère Casteljaloux, 1 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Vestiaire de fête, de marque ; jouets neufs et de seconde main vérifiés et nettoyés, peluches, livres, chocolats, composition de vaisselle, objets décoratifs, créations… prix attractifs, ouvert à tous..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Centre d’animation de La Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Party cloakroom, branded; new and second-hand toys checked and cleaned, plush, books, chocolates, crockery composition, decorative objects, creations… attractive prices, open to all.

Guardarropa festivo y de marca; juguetes nuevos y de segunda mano revisados y limpiados, peluches, libros, chocolates, vajillas, objetos de decoración, creaciones… precios atractivos, abierto a todos.

Festliche Garderobe mit Markenartikeln, neuem und gebrauchtem Spielzeug, Plüschtieren, Büchern, Schokolade, Geschirr, Dekoartikeln, Kreationen? attraktive Preise, offen für alle.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne