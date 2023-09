Don du sang Centre d’animation de La Bartère Casteljaloux, 2 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !.

2023-10-02 fin : 2023-10-02 12:30:00. .

Centre d’animation de La Bartère Place de la Bartère

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Giving blood is a simple gesture of solidarity that helps treat 1 million patients each year.

Share your power, give your blood!

Donar sangre es un simple gesto de solidaridad que ayuda a tratar a un millón de pacientes cada año.

¡Comparte tu poder, da tu sangre!

Blut spenden ist eine einfache und solidarische Geste, mit der jedes Jahr 1 Million Patienten behandelt werden können.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne