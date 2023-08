Stage Chants et Rythmes Afro-Colombiens Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31), 27 avril 2024, .

Stage Chants et Rythmes Afro-Colombiens Samedi 27 avril 2024, 10h00 Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) 20-30-40ou50€ selon vos revenus

Chanteuse, flûtiste et percussioniste, Julia joue dans différents projets ayant en commun une langue et un territoire : l’Amérique Latine. Après avoir étudié la musique au Conservatoire, elle se passionne pour les musique traditionnelles dont l’apprentissage se fait de manière orale. En 2017, après un voyage d’immersion en Colombie et de riches rencontres musicales, elle y retourne pour y enregistrer un album autour de la musique afro-colombienne avec son groupe La Ceiba.Julia propose au travers de ce stage de vous transmettre des chants issus des Côtes Caraïbe et Pacifique de ce pays et d’en découvrir les différentes percussions et rythmes ; de manière ludique en passant par le corps et des jeux d’onomatopées.

Tarifsquotient familial < 800€/mois : 20€* le stage / 50€* les 3 stagesquotient familial < 1300€/mois : 30€* le stage / 80€* les 3 stages quotient familial < 1800€/mois : 40€* le stage / 100€* les 3 stages quotient familial > 1800€/mois : 50€* le stage / 120€* les 3 stages *adhésion à l’association de 5€ incluse

Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) 5, Rue Yves Rouquette

2024-04-27T10:00:00+02:00 – 2024-04-27T17:00:00+02:00

