Stage Chants et Rythmes Ibériques Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) 20-30-40ou50€ selon vos revenus

Chanteuse, comédienne, percussionniste, cheffe de choeur, amoureuse de la Méditerrannée, Anouk récolte depuis 2018 des chants traditionnels ibériques et se forme à leur accompagnement percussif auprès d’Aleix Tobias, Eliseo Parra, Isabel Martin, Raquel Cruces et Grégory Duveau. Elle fonde en 2020 le quatuor Enagua.

Ce stage vous permettra d’ améliorer votre sens rythmique à l’ aide de jeux et d’ exercices, de vous initier à l’ utilisation d’objets du quotidien et de certaines percussions en accompagnement au chant polyphonique et de découvrir le répertoire traditionnel ibérique. De la Galice à la Catalogne, de la Castilla y Leon à l’ Andalousie sans oublier le Pays Basque, vous explorerez la richesse et la diversité de ce répertoire à la fois ensoleillé, joyeux et nostalgique.

Tarifsquotient familial < 800€/mois : 20€* le stage / 50€* les 3 stagesquotient familial < 1300€/mois : 30€* le stage / 80€* les 3 stages quotient familial < 1800€/mois : 40€* le stage / 100€* les 3 stages quotient familial > 1800€/mois : 50€* le stage / 120€* les 3 stages *adhésion à l’association de 5€ incluse

Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) 5, Rue Yves Rouquette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

