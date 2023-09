Stage Chants et Rythmes de Géorgie Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) Stage Chants et Rythmes de Géorgie Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31), 25 novembre 2023, . Stage Chants et Rythmes de Géorgie Samedi 25 novembre, 10h00 Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) 20-30-40ou50€ selon vos revenus Après des études de musique et d’ethnomusicologie en France, Zoé est arrivée en Géorgie en 2006, guidée par sa passion pour les polyphonies de tradition orale. Pendant 16 ans, elle s’est formée auprès de nombreux ensembles et maîtres de chant, autant à Tbilissi que dans des villages reculés. Avec des amis géorgiens, elle a fondé l’ensembleKimilia. Nouvellement de retour en France, Zoé s’est installée à Toulouse et continue à enseigner les polyphonies géorgiennes. Pendant le stage, vous découvrirez la diversité, la richesse harmonique et la puissance des musiques traditionnelles géorgiennes, qui se situent entre deux mondes culturels, l’européen et l’asiatique. Au delà du répertoire, l’épanouissement vocal de chacun sera au coeur de l’approche de Zoé, ainsi qu’un accompagnement rythmique par le corps. Tarifsquotient familial < 800€/mois : 20€* le stage / 50€* les 3 stagesquotient familial < 1300€/mois : 30€* le stage / 80€* les 3 stages quotient familial < 1800€/mois : 40€* le stage / 100€* les 3 stages quotient familial > 1800€/mois : 50€* le stage / 120€* les 3 stages *adhésion à l’association de 5€ incluse source : événement Stage Chants et Rythmes de Géorgie publié sur AgendaTrad Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) 5, Rue Yves Rouquette

Centre d’Animation de Bordeblanche, 31100 Toulouse, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44665 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00 danse atelier Détails Autres Lieu Centre d'Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) Adresse 5, Rue Yves Rouquette Centre d'Animation de Bordeblanche, 31100 Toulouse, France Age max 110 Lieu Ville Centre d'Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) latitude longitude 43.583072;1.388107

Centre d'Animation de Bordeblanche, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//