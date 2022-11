Stage Chant et Tambour d’Italie du Sud avec Cinzia Minotti Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31), 28 janvier 2023, .

Stage Chant et Tambour d’Italie du Sud avec Cinzia Minotti Samedi 28 janvier 2023, 10h00 Centre d’Animation de Bordeblanche, Toulouse (31)

40

avec Cinzia Minotti

Chanteuse et percussionniste, Cinzia Minotti est la fondatrice et la porteuse du projet de musique traditionnelle italienne « Alberi Sonori » dont elle s’occupe depuis plus de 17 ans. Lors de ce stage, elle vous propose de vous transmettre des chants et de vous initier à les accompagner au tambour. Instrument fondamental, son battement propulsif du rythme caractérise une grande partie de la musique traditionnelle du centre-sud de l’Italie. Les techniques de percussion et les styles se diversifient selon les régions, les zones et les villages. Vous aborderez des notions de base sur l’origine et l’évolution de l’instrument, la posture du corps par rapport à ce dernier, la conscience et l’apprentissage des rythmiques des bases binaires et ternaires. Le but est d’apprendre à ressentir le “groove” pour pouvoir accompagner un morceau.

Techniques abordées : Pizzica (style del basso salento), Tammurriata (style agro nocerino sarnese) selon l’avancement du groupe, possibilité d’aborder aussi la Tarantella del Gargano (style carpinese).

au CADB (Centre d’Animation de Bordeblanche) à côté de la Médiathèque des Pradettes – 1 Avenue de la Dépêche 31100 Toulouse

Apportez vos percussions si vous en avez (sinon nous vous en prêterons) ainsi que votre repas.

40 € le stage Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités, RSA : 20 € le stage

Inscription : lesbellesfanes@gmail.com

