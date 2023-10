Concert du nouval an Aire-sur-l’Adour Centre d’animation Aire-sur-l’Adour, 21 janvier 2024, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Orchestre Symphonique du Sud-Ouest Dimanche 21 janvier- 16h00

CONCERT DU NOUVEL AN – Musique classique.

50 musiciens accompagnent des artistes lyriques dans un répertoire renouvelé à chacun de leur passage à Aire sur l’Adour..

2024-01-21

Centre d’animation

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Orchestre Symphonique du Sud-Ouest Sunday, January 21- 4:00 pm

NEW YEAR’S CONCERT ? Classical music.

50 musicians accompany lyrical artists in a new repertoire each time they come to Aire sur l?Adour.

Orquesta Sinfónica del Sudoeste Domingo 21 de enero- 16.00 h

CONCIERTO DE AÑO NUEVO ? Música clásica.

50 músicos acompañan a artistas líricos en un repertorio que cambia cada vez que vienen a Aire sur l’Adour.

Orchestre Symphonique du Sud-Ouest Sonntag, 21. Januar- 16.00 Uhr

NEUJAHRSKONZERT ? Klassische Musik.

50 Musiker begleiten Opernkünstler in einem Repertoire, das bei jedem ihrer Auftritte in Aire sur l’Adour neu zusammengestellt wird.

