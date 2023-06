L’été côté campagne à Champagneux Centre Daniel Féry Champagneux, 10 juillet 2023, Champagneux.

L’été côté campagne à Champagneux 10 – 24 juillet Centre Daniel Féry 37,00€ par jour

En formule 8 jours ou 15 jours, le centre Daniel Féry à Champagneux accueillle les enfants de 6 à 11 ans, du 10 au 24 juillet avec un projet de découverte d’activités de pleine nature, ludiques et originales. Les poneys seront également de la partie:)

Sur ce centre de 19 hectares en pleine nature, les enfants bénéficient d’un cadre propice pour un tas d’activités et sont accueillis dans des chalets d’une trentaine de places avec des chambres de 4 à 6 lits et une douche. Voilà, les thématiques des séjours sont fixées mais les enfants pourront également faire des jeux dans les bois, construire des cabanes, faire du feu, et participer à plein d’autres activités ludiques et de plein air. On peut découvrir la nature en s’amusant ! Les repas sont préparés sur place et le beau temps est commandé !

Centre Daniel Féry 779 montée de la Saunière 73240 Champagneux Champagneux 73240 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0472214428 »}, {« type »: « email », « value »: « apasev.accueil1@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T07:30:00+02:00 – 2023-07-10T08:30:00+02:00

2023-07-24T07:30:00+02:00 – 2023-07-24T08:30:00+02:00

colos nature sports et loisirs

apasev