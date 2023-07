Séjour découverte Graine d’Anims Centre d’Altitude JEAN MONNET Andon, 20 février 2023, Andon.

Séjour découverte Graine d’Anims 20 – 24 février Centre d’Altitude JEAN MONNET 500 € (possibilité de prise en charge totale par l’État pour les publics éligibles)

Graine d’anims propose à des jeunes âgés entre 15 et 17 ans de vivre une aventure humaine tout en s’initiant à l’animation.

Le séjour se déroulera dans un centre de vacances Centre d’Altitude JEAN MONNET (06). En pleine nature, ce lieu est propice la découverte de l’environnement, de la faune et la flore. Le développement durable est une thématique centrale du séjour : Grands jeux sur la faune et la flore, débat autour de l’impact de l’homme sur l’environnement et randonnée sont au programme.

Le séjour sera aussi l’occasion de s’initier à l’animation. A travers différents jeux et activités, les adolescents découvriront la menée d’activité et construiront ensemble leur planning d’animation. Des veillées ludiques seront mises en œuvre quotidiennement par l’équipe d’animation, les adolescents qui le souhaitent pourront également les co-animer : Times’up, loup-garou, et pleins d’autres surprises sont au programme !

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, les jeunes bénéficieront de la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) dispensée par les Sapeurs Pompiers.

A l’issue du séjour, les jeunes des Bouches du Rhône qui le souhaitent, pourront poursuivre le dispositif Graine d’Anims en intégrant un accueil de loisirs en tant qu’aide animateur. Cet engagement bénévole pourra être récompensé par la prise en charge de la formation théorique du BAFA.

Centre d’Altitude JEAN MONNET Andon 06750 Andon 06750 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T08:30:00+01:00 – 2023-02-20T23:59:00+01:00

2023-02-24T00:00:00+01:00 – 2023-02-24T19:30:00+01:00

graine d’anims