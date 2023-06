MONTAGNES ET SENSATIONS centre d’altitude de charente Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan MONTAGNES ET SENSATIONS centre d’altitude de charente Saint-Lary-Soulan, 17 juillet 2023, Saint-Lary-Soulan. MONTAGNES ET SENSATIONS 17 et 21 juillet centre d’altitude de charente Le prix du séjour est calculé en fonction du quotient familial : 50/55/60€ Séjour à vocation pédagogique nature, patrimoine, activités physiques et sportives en milieu naturel par le biais d’activités ludiques tout en permettant aux jeunes de vivre un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte de détente afin de favoriser :

• sa créativité

• sa prise de responsabilité

• la pratique d’activités de qualité

• le développement de son autonomie.

Activités rafting, canyonin, Trotinette de descente, randonnées, visites culturelles permettant de faire le lien sur les apprentissages théoriques vues au collège. centre d’altitude de charente chemin de Vielle Aure 65170 SAINT LARY Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://centresanimationbordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 97 58 10 »}, {« type »: « email », « value »: « monsejour@cabordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T09:00:00+02:00

2023-07-21T17:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 montagne canyoning Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu centre d'altitude de charente Adresse chemin de Vielle Aure 65170 SAINT LARY Ville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées Age min 11 Age max 15 Lieu Ville centre d'altitude de charente Saint-Lary-Soulan

centre d'altitude de charente Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lary-soulan/

MONTAGNES ET SENSATIONS centre d’altitude de charente Saint-Lary-Soulan 2023-07-17 was last modified: by MONTAGNES ET SENSATIONS centre d’altitude de charente Saint-Lary-Soulan centre d'altitude de charente Saint-Lary-Soulan 17 juillet 2023