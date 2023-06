Séjour au sommet ! Centre d’altitude charente Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Séjour au sommet ! Centre d’altitude charente Saint-Lary-Soulan, 21 août 2023, Saint-Lary-Soulan. Séjour au sommet ! 21 – 25 août Centre d’altitude charente 20€ ou 60€ (incluant le transport depuis Vic en Bigorre) et adhésion à la MJC 8,5€ du lundi 21 au vendredi 25

Colo Apprenante en montagne âge ‘’passerelle’’ 8 / 12 ans

8* à 12 ans* Jeunes nés à partir de 2013 _ départ pour Saint Lary Soulan au chalet Centre d’altitude Charente. De la rando , des découvertes avec les professionnels de la montagne, de la vie de groupe, et des rires au programme! Centre d’altitude charente 2 chemin de vielle aure, saint lary soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mjcvic65@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562316100 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T20:00:00+02:00 sport de nature adolescents @mjcvic @chanwity Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Centre d'altitude charente Adresse 2 chemin de vielle aure, saint lary soulan Ville Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées Age min 9 Age max 12 Lieu Ville Centre d'altitude charente Saint-Lary-Soulan

Centre d'altitude charente Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lary-soulan/

Séjour au sommet ! Centre d’altitude charente Saint-Lary-Soulan 2023-08-21 was last modified: by Séjour au sommet ! Centre d’altitude charente Saint-Lary-Soulan Centre d'altitude charente Saint-Lary-Soulan 21 août 2023