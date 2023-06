Festival du littoral Ouistrehamais Centre d’Activités Nautiques Ouistreham, 24 juin 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Cet événement associe sports nautiques, sensations et enjeux environnementaux sur notre littoral. Une journée familiale qui réunira les partenaires du CANO et acteurs du nautisme local pour vous proposer des animations, démonstrations (Wingfoil, Windfoil, Beach race en Stand-up Paddle, Plongée sous-marine, Voile radiocommandée, Sauvetage en mer …), baptêmes et ateliers découverte dans la baie de l’Orne et sur le terre-plein du Centre d’Activités Nautiques, transformé pour l’occasion en village festif avec restauration sur place..

Samedi 2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Centre d’Activités Nautiques Ouistreham

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



This event combines water sports, thrills and environmental issues on our coastline. This family-friendly day will bring together CANO?s partners and local nautical players to offer activities, demonstrations (Wingfoil, Windfoil, Stand-up Paddle Beach Race, Scuba Diving, Radio Controlled Sailing, Sea Rescue, etc.), baptisms and discovery workshops in the Bay of Orne and on the Centre d?Activités Nautiques quay, transformed for the occasion into a festive village with on-site catering.

Este acontecimiento combina deportes náuticos, sensaciones y cuestiones medioambientales en nuestro litoral. Se trata de una jornada familiar que reúne a los socios de CANO y a la comunidad náutica local para ofrecer eventos, demostraciones (Wingfoil, Windfoil, Stand-up Paddle Beach Race, Buceo, Vela Radiocontrolada, Salvamento Marítimo, etc.), bautismos y talleres de descubrimiento en la bahía de Orne y en el paseo marítimo del Centre d’Activités Nautiques, transformado para la ocasión en un pueblo festivo con restauración in situ.

Diese Veranstaltung verbindet Wassersport, Sensationen und Umweltfragen an unserer Küste. Ein Familientag, an dem die Partner des CANO und die Akteure des lokalen Wassersports zusammenkommen, um Ihnen Animationen, Vorführungen (Wingfoil, Windfoil, Beach Race im Stand-up Paddle, Tauchen, funkgesteuertes Segeln, Seenotrettung usw.), Taufen und Entdeckungsworkshops in der Orne-Bucht und auf dem Landstreifen des Zentrums für Wassersportaktivitäten anzubieten, das für diesen Anlass in ein festliches Dorf mit Verpflegung vor Ort umgewandelt wird.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité