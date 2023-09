L’école des sorciers Centre d’Activités du Patro – CAP Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais, 29 octobre 2023, Saint-Bonnet-Tronçais.

Prêt pour une 3ème année à l’école des sorciers ?

Enfourche ton balai pour relever les épreuves de la coupe de feu … Match de Quidditch et cours de potions seront aussi au rendez-vous. Tes professeurs préférés t’attendent avec impatience pour te faire vivre une fabuleuse avanture.

Au programme : fabication de potions, initiation au Quidditch, défis, grand jeu, feu de camp …

Centre d'Activités du Patro – CAP Tronçais Avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-29T15:00:00+01:00 – 2023-10-29T23:59:00+01:00

2023-11-04T00:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:00:00+01:00

