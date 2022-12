Tous en selle ! Centre d’Activités du Patro – CAP Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais Catégories d’évènement: Allier

Saint-Bonnet-Tronçais

Tous en selle ! Centre d’Activités du Patro – CAP Tronçais, 24 juillet 2022, Saint-Bonnet-Tronçais. Tous en selle ! 24 – 30 juillet Centre d’Activités du Patro – CAP Tronçais

390

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre d’Activités du Patro – CAP Tronçais Avenue Nicolas Rambourg Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Le cheval et la nature te passionnent ?

Viens découvrir le monde des équidés à travers des visites, des activités et des sorties au centre équestre.

En parallèle, tu exploreras la nature grâce à des balades (à pied, en vélo …), des grands jeux et baignades à l’étang.

Au programme : Equitation, vélo, grand jeu, baignade, veillée contes, feu de camp …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T14:00:00+02:00

2022-07-30T12:00:00+02:00

