CAPA de Favières – Les conteurs des merveilles
6 – 10 août
Centre d'Activités de Plein Air à Favières

Des personnages surprenants, des histoires à dormir debout, des aventures inoubliables dans un monde imaginaire, voilà ce qui se prépare pour cette semaine incroyable. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles…

Centre d'Activités de Plein Air à Favières
54115 Favières
Meurthe-et-Moselle
Grand Est
03 83 36 60 07
fd54@famillesrurales.org

