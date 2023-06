CAPA de Favières – Les bâtisseurs d’histoire Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières Favières Catégories d’Évènement: Favières

CAPA de Favières – Les bâtisseurs d'histoire
Centre d'Activités de Plein Air à Favières
Favières, 23 juillet 2023

270

Cette semaine au CAPA, de grandes aventures t'attendent, une nouvelle terre vient d'être découverte.

C’est à nous de construire notre histoire, notre civilisation, notre village. Tu auras besoin de force, de patience et de beaucoup de courage pour remplir cette difficile mission. Les traditions et coutumes sont à imaginer, l’histoire de ce villages est à écrire. La réussite de cette civilisation est entre tes mains, alors viens faire partie de ce nouveau monde ! Centre d’Activités de Plein Air à Favières 54115 Favières Favières 54115 Base de Loisirs Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 60 07 »}, {« type »: « email », « value »: « fd54@famillesrurales.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00
2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:00:00+02:00

Age min 9
Age max 12

