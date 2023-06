CAPA de Favières – Exploration sans limites Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières, 23 juillet 2023, Favières.

Cette semaine, le CAPA sera ton camp de base : chaque jour, nous allons explorer les environs à la recherche des secrets qui nous entourent. Tous les soirs, retour au CAPA pour préparer ensemble la journée du lendemain et surtout pour un repos bien mérité. Randonnées dans les environs, constructions dans les bois, découverte de lieux insolites et autres aventures rythmeront tes journées. Si tu as le courage de relever le défi, rejoins-nous vite !

Centre d’Activités de Plein Air à Favières 54115 Favières Favières 54115 Base de Loisirs Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 60 07 »}, {« type »: « email », « value »: « fd54@famillesrurales.org »}]

