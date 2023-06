CAPA de Favières – Camp cirque Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières, 16 juillet 2023, Favières.

CAPA de Favières – Camp cirque 16 – 21 juillet Centre d’Activités de Plein Air à Favières 335

La Cie Balle et Arts est ravie d’accompagner nos amateurs d’art du cirque ! Le chapiteau ouvre sa toile pour venir tester et apprivoiser les techniques emblématiques du cirque : clowns, magie, jonglage, trapèze et funambulisme ! En plus de cette initiation, des activités telles que kayak, baignade et autres animations te feront profiter des vacances en beauté !

Centre d’Activités de Plein Air à Favières 54115 Favières Favières 54115 Base de Loisirs Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 60 07 »}, {« type »: « email », « value »: « fd54@famillesrurales.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

séjour vacances