CAPA de Favières – Séjour itinérant Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières, 16 juillet 2023, Favières.

CAPA de Favières – Séjour itinérant 16 – 21 juillet Centre d’Activités de Plein Air à Favières 270

Rando, sac à dos & chamallows

Prêt à partir en rando ? Prends ton sac à dos et mets ton chapeau !

Après un jour de marche au bord de l’eau, besoin d’un peu de repos.

Si tu as les crocs, on te propose du lait chaud, pâtes bolo ou haricots.

Avant de faire dodo, fais toi griller deux chamallows !

Si tu veux parcourir les forêts et les ruisseaux, prépare tes affaires et c’est parti pour le show !

Le séjour débutera au CAPA pour préparer ensemble les jours en itinérant, puis c’est parti pour l’aventure : 4 jours de marche et 3 nuits à camper dans des endroits différents avant de revenir à Favières pour un repos bien mérité au CAPA.

Centre d’Activités de Plein Air à Favières 54115 Favières Favières 54115 Base de Loisirs Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 60 07 »}, {« type »: « email », « value »: « fd54@famillesrurales.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

séjour vacances