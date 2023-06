CAPA de Favières – Académie des César Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières Favières Catégories d’Évènement: Favières

Meurthe-et-Moselle CAPA de Favières – Académie des César Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières, 9 juillet 2023, Favières. CAPA de Favières – Académie des César 9 – 14 juillet Centre d’Activités de Plein Air à Favières 270 Pour son trentième anniversaire, le CAPA accueille la grande Académie des César.

C’est l’occasion de réaliser ton propre film. Ensemble, nous allons construire toutes les étapes de la conception d’un court-métrage, de la recherche d’idées au montage, en passant par la fabrication de décors ou encore le tournage.

Si tu as l’âme d’un réalisateur ou d’un acteur, rejoins-nous pour marquer de ton empreinte l’histoire du cinéma ! Centre d’Activités de Plein Air à Favières 54115 Favières Favières 54115 Base de Loisirs Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 60 07 »}, {« type »: « email », « value »: « fd54@famillesrurales.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00 séjour vacances Détails Catégories d’Évènement: Favières, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Centre d'Activités de Plein Air à Favières Adresse 54115 Favières Ville Favières Departement Meurthe-et-Moselle Age min 13 Age max 17 Lieu Ville Centre d'Activités de Plein Air à Favières Favières

Centre d'Activités de Plein Air à Favières Favières Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/favieres/

CAPA de Favières – Académie des César Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières 2023-07-09 was last modified: by CAPA de Favières – Académie des César Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières Centre d'Activités de Plein Air à Favières Favières 9 juillet 2023