CAPA de Favières – Les messagers d’Hermès Centre d’Activités de Plein Air à Favières Favières, 9 juillet 2023, Favières.

Prêt pour vivre de folles aventures ? Pendant cette semaine au CAPA, tu découvriras, tel Ulysse, tous les dieux et héros : Athéna, Poséidon, Hercule et bien d’autres se joindront à toi pour te permettre d’accomplir ta grande destinée.

Si le coeur t’en dis, prépare ton équipement et rejoins nous vite !

Centre d’Activités de Plein Air à Favières 54115 Favières Favières 54115 Base de Loisirs Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 36 60 07 »}, {« type »: « email », « value »: « fd54@famillesrurales.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-13T00:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

séjour vacances