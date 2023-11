Réunion d’informations autour de la transmission-reprise d’entreprise en Pays Basque Intérieur centre d’activité multiservices Mauléon-Licharre Catégories d’Évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques Réunion d’informations autour de la transmission-reprise d’entreprise en Pays Basque Intérieur centre d’activité multiservices Mauléon-Licharre, 23 novembre 2023, Mauléon-Licharre. Réunion d’informations autour de la transmission-reprise d’entreprise en Pays Basque Intérieur Jeudi 23 novembre, 17h30 centre d’activité multiservices Dans le cadre du mois de la transmission – reprise d’entreprise en Nouvelle-Aquitaine, l’ODACE organise en collaboration avec la CCI Bayonne Pays Basque et à la Chambre des Métiers des Pyrénées Atlantiques une réunion d’informations autour de la Transmission d’entreprise le Jeudi 23 Novembre de 17h30 à 19h à la Maison des Services au Public de Mauléon-Licharre.

Les intervenants (conseiller.e.s, experts comptables, avocats…) partageront des informations sur les étapes essentielles à la transmission d’une entreprise, ainsi que sur les dispositifs existants et sur les aides mobilisables. Renseignements et inscriptions : contact@odace-soule.com centre d’activité multiservices 17 rue des frères barenne 64130 MAULEON LICHARRE Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@odace-soule.com »}] [{« link »: « mailto:contact@odace-soule.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

