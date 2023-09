Le Parcours Citoyen sur le travail de mémoire pour les collégiens Centre d’accueil Pierrefitte-ès-Bois Pierrefitte-ès-Bois, 23 octobre 2023, Pierrefitte-ès-Bois.

Pendant plusieurs jours, les jeunes seront plongés en immersion sur les traces et faits marquants de la deuxième guerre mondiale.

L’objectif est de sensibiliser les collégiens loirétains à la démocratie, de les former à leur future responsabilité de citoyen, tout en leur transmettant la mémoire et les valeurs des hommes et femmes qui ont défendu le territoire national.

De nombreuses sorties seront organisées : musée du Cercil ; ancienne gare de Pithiviers ; carrefour de la Résistance de Lorris ; visite du village de Maillé, en Indre et Loire ; rencontre avec le président de la fondation de la France libre…Des activités ludiques sont également prévues.

Vous avez jusqu’au 24 septembre pour pré-inscrire votre enfant sur https://www.loiret.fr/le-parcours-citoyen

Centre d'accueil Pierrefitte-ès-Bois 1 Pl. Pierre Dezarnaulds, 45360 Pierrefitte-ès-Bois

