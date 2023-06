Dans les pas de François 1er …. Centre d’accueil PEP 41 « Les Champs Fleuris » Chailles, 7 août 2023, Chailles.

Dans les pas de François 1er …. 7 – 11 août Centre d’accueil PEP 41 « Les Champs Fleuris » entre 170 et 200 € selon le quotient familial des familles

Ce séjour s’adresse aux jeunes de 7 à 12 ans.

Lors de ce séjour les jeunes vont pouvoir découvrir ou redécouvrir l’univers du bord de Loire et de quelques-uns de ses châteaux rendus célèbre par François 1er à la Renaissance.

Tout au long de ce séjour, ils pourront s’immerger dans l’univers de la Renaissance en suivant les pas de François 1er ; lors de différentes visites de châteaux tel que celui d’Amboise et de Chambord.

Roi emblématique de la Renaissance française, grand amateur d’art et de lettres François 1er, invitera en France Léonard de Vinci qui résidera à Amboise dans la résidence du Clos Lucé que les enfants pourront découvrir aussi lors de leur voyage temporel.

Le second volet de ce séjour, s’orientera sur la découverte de la Loire.

En effet, la Loire, fleuve le plus long de France, eu son importance dans l’essor et la richesse de l’Indre et Loire par sa navigabilité, permettant ainsi le transport fluvial de nombreuses marchandises et matériaux sous François 1er. Ce large fleuve comprend aussi une grande diversité biologique allant de la petite bête cachée sous les cailloux, jusqu’à l’aigrette ou la sterne en passant par le castor.

Les participants au séjour, pourront ainsi observer, découvrir et se familiariser au milieu ligérien via les animations natures proposées par « l’observatoire Loire ».

Ces visites et activités permettront aux participants la découverte d’une région historique au travers de son patrimoine et d’un nouvel environnement. Ce séjour s’inscrit dans une démarche d’apprentissage et de découvertes mais aussi de vie collective. Le séjour aura aussi pour but de favoriser les échanges entre les jeunes, de développer leur autonomie et d’acquérir de nouvelles connaissances. Une soirée immersive sur le thème « Renaissance » leur sera proposée.

Centre d'accueil PEP 41 « Les Champs Fleuris » 1, Rue des Maisons Brûlées 41120 Chailles Chailles 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin :

2023-08-07

2023-08-11

Indre et Loire Châteaux