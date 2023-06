« Grain de sable et Escapade… » Centre d’accueil PEP 12 » Le Rouergue » Meschers-sur-Gironde, 31 juillet 2023, Meschers-sur-Gironde.

« Grain de sable et Escapade… » 31 juillet – 4 août Centre d’accueil PEP 12 » Le Rouergue » entre 170 € et 200 € selon le Quotient familial

Les Accueils de loisirs Creuse Sud-Ouest organisent du 31 juillet au 4 août 2023 un séjour destiné au 4-6 ans à Meschers-sur-Gironde.

Située sur l’estuaire de la Gironde, nous séjournerons au centre PEP 12 « Le Rouergue » à Meschers-sur-Gironde. Durant cinq jours et quatre nuits, ce sont 16 enfants âgés de 3 à 6 ans qui, en plus d’avoir la possibilité de d’explorer la faune et la flore d’un littoral doté de nombreuses richesses naturelles, vont pouvoir, entre falaise et montagne, crapahuter sur les plages de sable fin de ce site unique. Nos petits creusois vont également avoir l’occasion de visiter le parc zoologique de La Palmyre et ses plus de 1600 mammifères, oiseaux et reptiles, vivants au cœur d’une forêt de pins de 18 hectares. Au programme également, la découverte d’un monument historique incontournable de Saint-Georges-de-Didonne avec l’ascension du phare de Vallières et ses 144 marches qui offrira une vue panoramique inoubliable aux enfants une fois arrivés au sommet.

Centre d’accueil PEP 12 » Le Rouergue » 17132 Meschers sur Gironde Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.creusesudouest.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 81 78 37 »}, {« type »: « email », « value »: « direction.lemasloisirs@creusesudouest.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T07:00:00+02:00 – 2023-07-31T21:00:00+02:00

2023-08-04T07:00:00+02:00 – 2023-08-04T21:00:00+02:00

mer Phare