Les Olympiens Centre d’accueil les Sylvageois Les Sauvages, 24 juillet 2023, Les Sauvages.

Les Olympiens 24 – 29 juillet Centre d’accueil les Sylvageois 620 € transport compris -Départ en autocar depuis Lyon uniquement

La situation géographique et hébergement :

Situé au cœur du Beaujolais vert, à une altitude de 700 mètres, le centre les Sylvageois est le cadre idéal pour un séjour en pleine nature. À 50 kilomètres de Lyon et à 6 kilomètres de Tarare, il bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Les environs offrent de nombreuses possibilités d’activités en plein air, notamment le lac des Sapins situé à 20 minutes. Le centre propose un hébergement confortable, et les repas sont cuisinés sur place.

Les activités :

« Ouvrons grand les jeux » ! Viens vivre une semaine olympique pleine d’aventures et de découvertes. Avec la ferveur de la flamme olympique, tu participeras à la création d’un drapeau et d’un hymne commun pour notre équipe. Au programme : initiation au cyber rallye (rallye numérique d’orientation), ventre-glisse (qui glissera le plus loin ?), fabrication de ta propre fusée à eau (qui lancera le plus haut ?), activités de paddle, baignades et jeux d’eau. Tu auras également l’opportunité de participer à un tournoi multisports et de passer une nuit sous la tente.

Tu seras l’auteur de tes vacances, l’équipe d’animation t’aidera à choisir les activités qui te conviennent le mieux, et à créer l’histoire de tes vacances, et Rejoins-nous pour une semaine inoubliable et laisse-toi gagner par la magie des olympiades !

Centre d’accueil les Sylvageois Le Charpenay 69 Les Sauvages 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « vacances@fondation-ajd.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.29.12.45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00