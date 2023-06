1,2,3 Soleil Centre d’accueil Les Champs Fleuris Chailles, 30 juillet 2023, Chailles.

1,2,3 Soleil 30 juillet – 8 août Centre d’accueil Les Champs Fleuris Des transports peuvent être organisés par l’organisateur selon les villes de départ, les contacter)

Le centre de vacances du petit village de Chailles est l’endroit idéal pour pratiquer toutes tes activités préférées et des grands jeux de plein air

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Chasse au trésor au château des énigmes de Vendôme

• 2 séances de 2 h d’équitation : promenade, soins, jeux

• Visite d’un château de la Loire : Chambord, Clos Lucé…

• Parc d’attraction Romainland à Blois

• Activités manuelles et grands jeux

• Soirées animées et veillées

Centre d’accueil Les Champs Fleuris 41120 CHAILLES Chailles 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 61 90 50 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.eedf-orleans.org »}, {« type »: « email », « value »: « sv-orleans@eedf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T10:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

2023-08-08T00:00:00+02:00 – 2023-08-08T12:00:00+02:00

Vancances adaptées Vivre ensemble

EEDF SV Orléans