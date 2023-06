1,2,3 Soleil Centre d’accueil Les Champs Fleuris Chailles, 9 mai 2023, Chailles.

1,2,3 Soleil 9 mai – 18 août Centre d’accueil Les Champs Fleuris 1 780 €

Le centre de vacances du petit village de Chailles est l’endroit idéal pour pratiquer toutes tes activités préférées et des grands jeux de plein air

Activités proposées, au choix du vacancier :

• Chasse au trésor au château des énigmes de Vendôme

• 2 séances de 2 h d’équitation : promenade, soins, jeux

• Visite d’un château de la Loire : Chambord, Clos Lucé…

• Parc d’attraction Romainland à Blois

• Activités manuelles et grands jeux

• Soirées animées et veillées

Centre d'accueil Les Champs Fleuris 41120 CHAILLES Chailles 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

