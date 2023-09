L’art d’être autrement Centre d’Accueil et de Soins du CDSAE Val de Loire « Dessaignes » Rilly-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Rilly-sur-Loire L’art d’être autrement Centre d’Accueil et de Soins du CDSAE Val de Loire « Dessaignes » Rilly-sur-Loire, 17 septembre 2023, Rilly-sur-Loire. L’art d’être autrement Dimanche 17 septembre, 10h00 Centre d’Accueil et de Soins du CDSAE Val de Loire « Dessaignes » Exposition d’objets d’art, de peintures, de photos, de tableaux végétaux et bien plus…

Des œuvres réalisées par les résidents de Rilly, issues de partenariats avec de nombreux artistes et artisans d’art de notre région.

Nous vous attendons nombreux ! Centre d’Accueil et de Soins du CDSAE Val de Loire « Dessaignes » 6 rue de l’Église 41150 Rilly-sur-Loire Rilly-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 33 55 55 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068587556618 A ce jour, le château de Rilly et son parc sont devenus une résidence privilégiée pour adultes handicapés déficients intellectuels. Parking gratuit et ombragé à l’arrière du château Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

