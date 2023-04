Escapade nature Centre d’accueil des mineurs de Saint Gatien des Bois, 10 juillet 2023, Saint-Gatien-des-Bois.

Escapade nature 10 juillet – 4 août Centre d’accueil des mineurs de Saint Gatien des Bois 10 €/jour

Le projet de colo apprenante est en lien avec le Plan d’Alimentation Territorial (PAT) de la communauté de communes.

La commune de Saint Gatien des Bois s’inscrit dans une démarche pédagogique auprès des enfants afin de faire le lien entre la production agricole et l’alimentation en passant par le gaspillage alimentaire.

Le projet s’intitule « Escapade Nature » et propose une semaine de découverte au sein d’une exploitation agricole et son environnement proche.

Le programme propose de vivre dans une exploitation agricole, de connaitre le travail à la ferme, les soins aux animaux, la relation avec la nature…

Les ateliers alternent entre l’exploitation d’accueil, une ferme pédagogique (la ferme des cocottes), un sentier de découverte (le sentier de l’anguille), la nature au bord de l’eau (les étangs de la biodiversité), un parcours dans le Marais Vernier (site remarquable).

Au termes de la semaine en extérieur, les enfants vont travailler sur un exposé de leur « Escapade Nature » et préparer une mini ferme en proximité du centre d’accueil des mineurs. Les enfants vont être actifs (réflexion sur les plans, participation à la construction, création d’un potager ….)

Centre d'accueil des mineurs de Saint Gatien des Bois chemin du reux – 14130 Saint Gatien des Bois Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T18:59:00+02:00

