Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent de Neste (65) – Découverte faune, flore et patrimoine – 4/6 ans Centre d’accueil de la ville de Toulouse Saint-Laurent-de-Neste, 14 août 2023, Saint-Laurent-de-Neste. Saint-Laurent de Neste (65) – Découverte faune, flore et patrimoine – 4/6 ans 14 – 21 août Centre d’accueil de la ville de Toulouse Sur inscription, à partir de 8€ par jour/enfant et une remise de -25% est appliquée à partir du 2e enfant sur le séjour le plus long (possibilité d’aides de droit commun) Description du site Saint Laurent de Neste, village de 900 habitants, est la porte d’entrée idéale pour découvrir de vastes massifs montagneux traversés de nombreux cours d’eau et creusés de grottes à visiter. La région offre ainsi, de nombreux prétextes culturels et sportifs, source de jeux, de partage et de souvenirs entre copains. Hébergement Le centre se situe dans l’enceinte d’un grand parc de plus de trois hectares offrant de vastes pelouses soigneusement entretenues. Près de l’entrée se dresse fièrement l’ancien relais de poste baptisé le « Château ».

Il abrite des chambres de 4 à 8 lits pour les 6-12 ans sur deux étages, chacun doté de sanitaires. Transport Bus au départ de Toulouse. Restauration Tous les repas sont cuisinés sur place et servis en self. Centre d’accueil de la ville de Toulouse 65150 Saint Laurent de Neste Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://SEJOURS-VACANCES.TOULOUSE.FR »}, {« type »: « phone », « value »: « 0536252525 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T10:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

montagne randonnée

